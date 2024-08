Drei Menschen starben am Sonntag bei Gleitschirm-Abstürzen in Westendorf und Sillian, darunter auch eine zehnjährige Deutsche. In den vergangenen zehn Jahren gab es österreichweit vier Tote beim Tandem-Fliegen. Im Vergleich zu anderen Sportarten sind die Folgen von Unfällen schwerwiegend, sagen Experten.