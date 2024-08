Ermittlungen laufen nach vereiteltem Terroranschlag auf Wiener Swift-Konzerte „auf Hochdruck“

Die Ermittlungen rund um die Anschlagspläne auf mehrere Taylor Swift-Konzerte in Wien dauern an, die Analyse von Datenträgern und Kontakten steht noch aus. Indes fordert die Politik „moderne Überwachungsmethoden“ für Behörden, die FPÖ sieht die Verantwortung für die Konzertabsagen bei der ÖVP.

Wien, Ternitz, Wiener Neustadt – Nach den verhinderten mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien ermitteln die Behörden laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) weiter „auf Hochdruck“. Derzeit würden Datenträger wie Mobiltelefone und Kontakte analysiert, so Karner im Rahmen einer Pressekonferenz zum „Gewaltschutz“ am Montag in Wien. Medial berichtete Details wollte der Minister mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht kommentieren. Erneut forderte er „moderne Überwachungsmethoden“.