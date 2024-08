Impfung verringerte Covid-19-Sterblichkeit um fast 60 Prozent

Die Expertinnen und Experten werten Daten aus dem Zeitraum zwischen Dezember 2020 und dem März 2023 aus. In dieser Zeit starben in den 54 Staaten der Europaregion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 2,2 Millionen Menschen an Corona. Die Wirkung der Impfungen konnten die Fachleute für 34 dieser 54 Länder bewerten. Sie kamen zum Schluss, dass rund 1,6 Millionen Leben gerettet worden seien.