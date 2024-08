Bis zu 36 Grad: Land Tirol warnt vor großer Hitze in Innsbruck

Innsbruck – Schon am vergangenen Wochenende dominierte hochsommerliches Wetter in Tirol. Bis zu 34 erreichte das Thermometer am Sonntag – etwa in Landeck oder Imst. Die tropischen Luftmassen bleiben uns vorerst erhalten, es wird sogar noch heißer. Auf bis zu 36 Grad kann die Temperatur am Montag in der Landeshauptstadt klettern.