NEOS setzen im Unterland bei Nationalratswahl auf eine junge Liste

Kufstein – Die zweitgrößte Stadt Tirols haben sich die NEOS ausgesucht, um hier die KandidatInnen für den Wahlkreis Unterland (Bezirke Kufstein und Kitzbühel) vorzustellen. In Kufstein wird am 28. August am Fischergries (18 Uhr) auch der Tiroler Wahlkampfauftakt mit Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger stattfinden.

Tirol-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer kündigte ein ehrgeiziges Ziel an. Laut neuester Umfragen stehen die NEOS in Tirol bei 12 Prozent. Damit ist ein zweites Grundmandat in greifbarer Nähe.

Im Unterland setzen die NEOS auf die Jugend an der Spitze. Angeführt wird die Liste von Markus Trainer (24), Gemeinderat in Thiersee: „Aufgrund meiner Ausbildung ist die Digitalisierung eines meiner Steckenpferde. Es ist wichtig, den Anschluss bei der künstlichen Intelligenz nicht zu verlieren“. Trainer ist auch ein Signal, dass sich die NEOS im ländlichen Bereich Zuwächse an Stimmen erwarten.

Auf Platz 2 steht die Kirchberger Flugbegleiterin und Ersatzgemeinderätin Christina Jöchl, die sich für die Themen Frauen und Bildung einsetzt. Für sie ist der Ausbau der Kinderbetreuung wichtig. „Hier braucht es Druck auf allen Ebenen, um Reformen anzustoßen, um vor allem die Situation für Frauen in Zukunft zu verbessern“, sagt sie.

Christoph Huber, Rechtsanwalt aus Wörgl, steht auf Listenplatz 3: Für ihn ist Rechtsstaatlichkeit ein großes Thema: „Die Postenbesetzung wird immer politischer, das untergräbt unser Justizsystem. Hier braucht es unabhängige Besetzungen, um die Justiz weiter zu stärken.“ Auch beim Patientenrecht sieht der Anwalt noch große rechtliche Lücken.

Angebot für die Jugend

Julian Pfurtscheller steht auf Platz 4. Er will sich für die Anliegen der Jugend und für Mobilität einsetzen: „NEOS sind die einzige Partei, die wirklich die Interessen der jungen Generation vertritt. Es braucht mutige Reformen, um auch für die nachfolgenden Generationen Wohlstand und ein leistbares Leben zu ermöglichen.“ Mit meiner Kandidatur möchte ich den politikverdrossenen jungen Menschen eine Stimme geben.“

Obermüller auf Platz 12

Den letzten Platz 12 auf der Liste besetzt die NEOS Kufstein Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Birgit Obermüller: „Bildung war, ist und wird immer mein Herzensthema sein. Wir NEOS setzen uns wie keine andere Partei für Chancengerechtigkeit ein und wollen eine echte Bildungsrevolution und nicht nur an kleinen Schrauben drehen.“