20-Jähriger geriet in Anras mit Hand in laufenden Bohrer

Anras – Ein 20-Jähriger hat sich am Montag beim Arbeiten an einer Säulenbohrmaschine in einer Firma in Anras verletzt. Beim Wechseln des Bohrers geriet der Einheimische mit der Hand in den laufenden Bohrer und zog sich eine schwere Verletzung an den Fingern zu, berichtet die Polizei.