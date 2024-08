Die aktuell größte Hungersnot, über die kaum jemand redet

Khartum – An Zahlen gemessen, ist der Hunger derzeit nirgendwo auf der Welt so groß wie im Sudan. „Der Hunger betrifft das ganze Land. Es muss so schnell wie möglich Hilfe kommen, damit sich die dramatische Lage nicht weiter verschlechtert", warnte Lena Kinzli vom UNO-Welternährungsprogramm (WFP) am Montag.