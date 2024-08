Totes Baby in Wien: Vater (29) wegen Mord angeklagt

Das Kind sei laut Obduktionsgutachten „eindeutig“ an Folgen eines Schütteltraumas gestorben. Der 29-Jähriger bestreitet jegliche Form von Gewalt. Laut Staatsanwaltschaft waren die Gutachten „entscheidend“.

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Fall eines im vergangenen Februar in Wien mutmaßlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Babys gegen den Vater Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Montagnachmittag auf APA-Anfrage mit, nachdem das Schriftstück der Verteidigerin zugestellt wurde. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Der 29-Jährige hat 14 Tage Zeit, um dagegen Einspruch zu erheben.