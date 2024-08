Autofahrerin musste abbremsen: 16-jähriger Mopedfahrer bei Auffahrunfall in Schwaz verletzt

Schwaz – Montagvormittag gegen 10.28 Uhr überquerte in Schwaz trotz Rotlicht eine Frau die Tiroler Straße (B171) an der sogenannten „Barbarakreuzung“ von Bahnhof in Richtung Stadtgalerien beim südlichen Fußgängerübergang. Eine von der Marktstraße kommende Autofahrerin, eine 57-jährige Österreicherin, musste stark abbremsen, um eine Kollision mit der Fußgängerin zu verhindern.