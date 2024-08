Sekundenschlaf als Ursache: Vier Verletzte bei Unfall auf der Walchseestraße

Kössen – Montag gegen 13.16 Uhr kam es auf der Walchseestraße in Kössen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 70-jähriger deutscher Autofahrer aufgrund von Sekundenschlafes rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam dann seitlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker sowie seine drei Insassen, eine 63-Jährige, ein 37-Jähriger und eine 19-jährige Deutsche, wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden.