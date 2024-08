Paragleiter stürzte bei Landeanflug in Pertisau zehn Meter ab

Pertisau – Ein 66-jähriger Österreicher ist Montagvormittag beim Paragleiten in Pertisau am Achensee verletzt worden. Der laut Polizei „erfahrene Pilot“ war im Endanflug auf den dortigen Landeplatz aus bisher unbekannter Ursache in Turbulenzen geraten. Daraufhin klappte sein Schirm zusammen und er stürzte aus rund zehn Metern Höhe auf den Boden. Der Mann erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule.