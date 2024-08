Felsgriff bei Kletterroute brach ab: 22-Jähriger verletzt sich in Steinberg am Rofan

Steinberg am Rofan – Am Montag waren zwei Deutsche im Alter von 60 und 22 zusammen im Sportklettergarten „Streichkopf“ unterwegs. Der 60-Jährige sicherte den 22-Jährigen als dieser eine Kletterroute im Schwierigkeitsgrad 5c im Vorstieg bewältigen wollte. Als der 22-Jährige die vierte Expressschlinge, in einer Höhe von etwa fünf bis sechs Meter, einhängen wollte, brach ein Felsgriff der Kletterroute aus. Der 22-Jährige prallte aufgrund des Sturzes mit seinem Schienbein gegen den Felsen und zog sich eine offene Wunde zu.