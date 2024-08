Hagel und Starkregen sorgen für zahlreiche Einsätze im Oberland: ÖBB-Zug steckt in Mure fest

Heftige Gewitterzellen entluden sich am Montagabend über weiten Teilen des Tiroler Oberlandes. Ein weiterer Erdrutsch ging zudem auf die Tiroler Straße bei Innsbruck in Richtung Zirl ab. Der Murenabgang betraf auch die dortige Bahnstrecke, ein Zug steckt in der Mure fest.

Zirl – Der sommerlich-heiße Montag ging in Teilen Tirol mit Gewittern zu Ende, die Hangrutschungen und Straßensperren mit sich zogen. So kam es bereits am frühen Montagabend in Zirl zu heftigen Unwettern. In Unterperfuss wurde gegen 19.30 Uhr Sirenenalarm ausgelöst. Neben Starkregen fielen auch größere Hagelkörner nieder.

Die Feuerwehren in Kematen, Inzing, Hatting, Roppen und Unterperfuss waren am Abend im Einsatz.

In Zirl gingen Tischtennisball-große Hagelkörner nieder. © Liebl

Kurz vor 20 Uhr ging zudem ein Hangrutsch auf die Tiroler Straße (B171) nieder. Zwischen Strengen und Pians ist die Straße derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Murenabgang auf der Tiroler Straße

Auch bei der ÖBB sorgte ein Murenabgang für Probleme im Zugverkehr. So kann derzeit die Strecke zwischen Hochzirl Bahnhof und Innsbruck Hötting nicht befahren werden. Ein Zug, der auf dem Weg von Innsbruck nach Seefeld war, steckt derzeit in der Mure fest, wie ÖBB Pressesprecher Christoph Gasser Maier erklärt. Meldungen von verletzten Passagieren gibt es keine. Der ursprüngliche Plan, die Zuggäste in einen Gegenzug einsteigen zu lassen und sie so aus ihrer misslichen Lage zu befreien, schlug leider durch einen weiteren Murenabgang fehl. Derzeit wird nach Optionen gesucht, die Zuggäste zu befreien. Mittlerweile wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck und Seefeld eingerichtet.

Zudem musste um etwa 19.30 Uhr für etwa eine Stunde wegen eines Erdrutsches die Oberinntal Landesstraße zwischen Pfunds und Landeck in beide Richtungen gesperrt werden. Auch die Pitztal Landesstraße zwischen St. Leonhard und Mandarfen wurde nach einem Erdrutsch in beide Richtungen gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bereits vor Ort. (TT.com)