Hagel und Starkregen sorgten für zahlreiche Einsätze im Oberland: ÖBB-Zug steckte in Mure fest

Heftige Gewitterzellen entluden sich am Montagabend über weiten Teilen des Tiroler Oberlandes. Rund 130 Einsätze von 43 Feuerwehren war die Folge. Ein Erdrutsch ging auf die Tiroler Straße bei Innsbruck in Richtung Zirl ab. Eine Straßensperre bleibt bis mindestens Dienstag aufrecht. Der Murenabgang betraf auch die dortige Bahnstrecke, ein Zug blieb stecken. Die Bergung der 40 Zugpassagiere zog sich bis in die späten Abendstunden.