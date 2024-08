Unwetter am Montagabend: Hagel und Starkregen gingen im Oberland nieder

Zirl – Der sommerlich-heiße Montag ging in Teilen Tirol mit Gewittern zu Ende, die Hangrutschungen und Straßensperren mit sich zogen. So kam es bereits am frühen Montagabend in Zirl zu heftigen Unwettern. In Unterperfuss wurde gegen 19.30 Uhr Sirenenalarm ausgelöst. Neben Starkregen fielen auch größere Hagelkörner nieder.