Unwetter in Tirol: Autos und Bus zwischen Muren eingesperrt, zwei Verletzte in Kematen

Über 150 Feuerwehreinsätze waren die Folge der Unwetter am Montag in Tirol. Muren gingen auf die Tiroler Straße ab. Zehn Fahrzeuge waren knapp drei Stunden lang eingeschlossen. Die Straße bleibt für einige Tage gesperrt. In Kematen wurden zwei Männer bei einem Busunfall verletzt, ein Kanaldeckel wurde durch die Wassermassen angehoben.