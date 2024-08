Tödlicher Unfall mit E-Scooter in Lans: 39-Jähriger erlag Kopfverletzungen

Ein Autofahrer fand am Montagnachmittag einen verunglückten E-Scooter-Fahrer in Lans. Der Mann erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er wenig später in der Klinik starb.

Lans – Ein tragischer Unfall hat sich am Montag in Lans ereignet: Gegen 15.35 Uhr meldete ein Autofahrer einen Unfall. Er gab an, einen E-Scooter-Fahrer schwer verletzt am Boden liegend gefunden zu haben. Der Lenker, weitere hinzukommende Verkehrsteilnehmer und in der Folge die alarmierten Rettungskräfte führten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe-Maßnahmen durch.