Hilfe für Betroffene der Brände nahe Athen läuft an

Mit einer Reihe von Maßnahmen will die griechische Regierung jenen Menschen unter die Arme greifen, die bei den katastrophalen Bränden nahe Athen in den vergangenen Tagen ihr Hab und Gut verloren haben. Tausende Bewohner mussten vor den Flammen fliehen, etliche Häuser brannten ab oder wurden beschädigt, auch landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen sind betroffen. Indes kann für die Region noch keine Entwarnung gegeben werden: Immer wieder flammen Glutnester auf.

In der Früh barg die Feuerwehr aus einem abgebrannten Fabrikgebäude die Leiche einer Frau, die sich nicht vor den Flammen hatte retten können, wie griechische Medien berichteten. Sie ist bisher das einzige Todesopfer. Mehr als 40 Ortschaften wurden seit Sonntag vorsorglich evakuiert, eine Strategie, die sich auszahlte. Trotz der gewaltigen, teils 25 Meter hohen und kilometerlangen Flammenwände gab es insgesamt nur 13 Menschen mit leichten Rauchgasvergiftungen. Zudem wurden bei den Löscharbeiten ein Feuerwehrmann leicht, ein weiterer am Montag schwer verletzt.

Das griechische Ministerium für Klimakrise und Bürgerschutz hat in Zusammenarbeit mit anderen Ministerien einen ersten Hilfsplan auf die Beine gestellt. So sollen unter anderem jene Menschen, deren Häuser beschädigt sind, je nach Schaden umgehend 5.000 bis 10.000 Euro Unterstützung für erste Reparaturen beantragen können. Wer gar nicht mehr nach Hause kann, weil die Bleibe zerstört ist, soll schnell einen Zuschuss erhalten, um vorerst in Miete unterzukommen. Zu diesem Zweck sind Medienberichten zufolge bereits staatliche Prüfer in der Region unterwegs, um die beschädigten Häuser zu evaluieren. Auch Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe werden Hilfen und zinsfreie Kredite beantragen können, hieß es.