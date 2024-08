Vorsichtiger Optimismus bei Waldbränden in Griechenland

Die verheerenden Brände nordöstlich von Athen halten Griechenland weiter in Atem. Am Dienstag barg die Feuerwehr aus einem abgebrannten Fabrikgebäude die Leiche einer Frau, die sich nicht vor den Flammen retten hatte können, wie lokale Medien berichteten. Es ist bisher das einzige Todesopfer. Etliche Häuser brannten ab, viele Tiere kamen um. Noch geben die Behörden keine Entwarnung, aber Besserung scheint in Sicht. Satellitenbilder geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus.