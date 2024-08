Salzburgs Festspiel-"Spieler": Die Bank wird nicht gesprengt

Objekte in der Zwischenwelt aus Croupiertisch, Kreisel und alter "Star Trek"-Kommandozentrale dominieren abgeranzt, von Moos überwuchert, aber zum bunten Lichterreigen fähig anfangs die Bühne. Dabei verdecken sie einem Teil des Publikums die Sicht auf die Übertitel - was sich bei einer russischen Dialogoper als nur bedingt ideal erweist. Mittels quietschender Seilwinden entschweben die Skulpturen jedoch immer wieder und lassen zwischenzeitlich das Verständnis des Textes zu. Die gewaltigen Dimensionen der Felsenreitschule stören in dieser Inszenierung über weite Strecken nicht, machen beim "Spieler" aber dennoch keinen Sinn.

Juan Francisco Gatell ist mit seinem schneidigen Timbre der ideale zwielichtige Marquis, während Peixin Chen als General ungeachtet seines satten Basses mit großer Artikulationsfähigkeit beeindruckt. Und Festspiel-Star Asmik Grigorian ist eine für ihre Verhältnisse unaufgeregte Polina in der Nebenrolle des Objekts der Begierde von Alexej. Den Reigen komplettiert der erst 30-jährige Russe Timur Zangiev am Pult der Wiener Philharmoniker, der das Orchester mit Schwung durch die von Beginn weg überspannt-flirrende Partitur führt.

Alles in allem gibt es in diesem Salzburger "Spieler" also viele Joker im Rennen, die beileibe keine Glückstreffer sind. Ein rien ne va plus wird somit vermieden. Die Bank sprengt man mit dieser zu dialoglastigen und in ihrer Figurenzeichnung dennoch aseptischen Oper aber nicht.