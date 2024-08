Imster Gemeinden werden angehalten, bei Krediten in Zukunft vorsichtig zu sein

Imst - Dieser Tage flatterte ein Schreiben der Imster Gemeindeaufsicht in alle 24 Imster Gemeindestuben. „Es ist ein Hinweis und auch eine kleine Warnung, dass sie bei der Budgeterstellung vorsichtig sein sollen“, sagt Bezirkshauptfrau Eva Loidhold. Es treffen nämlich die Steigerungen bei Inflation, Energiepreisen, Personalkosten oder auch Zinserhöhungen auf einen gleichzeitigen Rückgang der Ertragsanteile um 3,2 Prozent aufeinander. „Sollte in der Gemeinde in nächster Zeit eine Darlehensaufnahme geplant sein, ersuchen wir um Kontaktaufnahme mit den Gemeinderevisoren vor Beschlussfassung im Gemeinderat, damit die Genehmigungsfähigkeit vorher abgeklärt werden kann“, heißt es in dem Schreiben.