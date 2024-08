Frau und Mann bei Canyoning-Sprüngen in Gerlos und Finkenberg verletzt

Im Bezirk Schwaz verletzten sich am Montag eine Frau und ein Mann bei Canyoning-Unfällen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Gerlos, Finkenberg – Mit einer verletzten Teilnehmerin endete eine Canyoning-Tour am Montag in Gerlos. Eine achtköpfige Gruppe unternahm am Nachmittag eine geführte Tour mit einem Guide. Laut Polizei wird diese mit Schwierigkeitsgrad „leicht“ eingestuft.