Mofa und Auto kollidierten in Seefeld: 17-Jährige wurde verletzt

Seefeld – Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Mofa kam es am Montag in Seefeld. Die 17-jährige Mofa-Fahrerin und die 34-jährige Autofahrerin stießen gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der Andreas-Hofer-Straße und der Milser Straße zusammen.

Die Jugendliche kam zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades, teilt die Polizei mit. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (TT.com)