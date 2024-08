Auto fuhr in Tösens in gestürzten Motorradfahrer: 22-Jähriger schwer verletzt

Tösens – Ein Motorradausflug endete am Montag für eine vierköpfige Gruppe aus Deutschland fatal. Sie waren auf der Oberinntalstraße unterwegs und wollten bei Tösens auf die Reschenstraße abbiegen. Bei der Kreuzung hielt einer der Motorradfahrer an. „Der hinter ihm fahrende ebenfalls 22-jährige Motorradlenker fuhr am stehenden Motorrad links vorbei und streifte dabei das Motorrad“, berichtet die Polizei. Der stehende Biker wurde dabei leicht am Fuß verletzt, der 22-Jährige stürzte und blieb auf der Straße liegen.