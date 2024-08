Tanner bleibt vage: Ständiger Stützpunkt für Heeres-Hubschrauber hängt in der Luft

Die in die Jahre gekommene militärische Infrastruktur Tirols wird in großen Teilen einer Generalsanierung unterzogen. Bis 2034 sollen 234 Millionen Euro investiert werden. Kasernen werden modernisiert, Sanitätszentrum West errichtet. Ganzjährige Stationierung von Heeres-Hubschrauber in Vomp ab 2028 wird nur geprüft.