Beim Überholen mit E-Bike gestürzt: 83-Jähriger in Osttirol schwer verletzt

Strassen – Am Montagnachmittag kam es in Strassen am Drauradweg zu einem schweren Unfall mit einem E-Bike. Ein 83-jähriger Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem elektronisch verstärkten Fahrrad in Richtung Abfaltersbach unterwegs. Als der Mann eine vierköpfige Radfahrergruppe überholen wollte, fuhr eine 22-Jährige plötzlich in die Fahrbahnmitte.