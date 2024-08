Flughafen nach turbulenten Jahren mit Passagier-Plus und Gewinn

Innsbruck – Nach den schwierigen Corona-Jahren hob der Flughafen Innsbruck im Vorjahr wieder in deutlich höhere Sphären ab. Der Gesamtumsatz des drittgrößten Airports Österreichs legte um 31 Prozent auf 38,4 Mio. Euro zu. Das Investitionsvolumen lag bei 2,9 Mio. Euro wobei etwa 2 Mio. Euro alleine in den Kauf eines neuen Gepäck-Röntgengeräts sowie die durch den Einbau erforderliche Adaptierung der Gepäckförderanlage investiert worden seien. Nach Abzug aller Kosten und Aufwendungen konnte meldet der Flughafen ein Ergebnis vor Steuern von rund 2,6 Mio. Euro. Der Flughafen befindet sich in Besitz der Innsbrucker Kommunalbetriebe (51 Prozent Anteil), des Land Tirols sowie der Stadt Innsbruck (halten beide je 24,5 Prozent).