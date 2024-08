„Gefühlt in jeder Straße ein Feuerwehr-Fahrzeug“: Kematen massiv von Unwetter getroffen

Kematen wurde am Montagabend im Raum Innsbruck-Land wohl am stärksten von der Hagel- und Gewitterzelle getroffen. 15 Feuerwehren aus dem Umland rückten zur Unterstützung an, 200 Einsatzkräfte arbeiteten bis in die frühen Morgenstunden über 100 Meldungen ab.