18-Jähriger verletzte sich bei Canyoning-Sprung in Ötz

Ötz – Am Dienstagnachmittag musste ein 18-Jähriger in Ötz mit dem Rettungshubschrauber aus einer Schlucht geborgen werden. Der junge Mann war gegen 14.30 Uhr mit acht weiteren Gästen und zwei Canyoning-Führern auf einer Tour in der Auerklamm in Ötz unterwegs.