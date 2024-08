Tote bei Gasexplosion in Slum in Venezuela

In Venezuela sind bei einer Gasexplosion in einem Elendsviertel am Rand der Hauptstadt Caracas mindestens acht Menschen gestorben. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, waren unter den Todesopfern nach dem Einsturz eines Hauses in Petaré auch zwei Kleinkinder. Venezolanischen Medien zufolge war dem Unglück entweder ein Gasleck oder die Explosion einer Gasflasche vorangegangen.