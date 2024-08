Jedes fünfte Kind: Doppelt so viel Hitzetage wie Großeltern

Weltweit lebt laut einer Studie des UN-Kinderhilfswerks (UNICEF) heute jedes fünfte Kind in einer Gegend, in der es mindestens doppelt so viele extrem heiße Tage gibt wie in den 1960er-Jahren. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten UNICEF-Auswertung hervorgeht, ist an den Wohnorten von weltweit 466 Millionen Kindern die Zahl der Tage mit Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius heute doppelt so hoch wie in den Kindheitstagen ihrer Großeltern.