37-Jähriger mit E-Scooter an Kreuzung in Innsbruck von Auto erfasst

Innsbruck – Der Lenker eines E-Scooters wurde am Dienstagabend auf einer Kreuzung in Innsbruck von einem Auto angefahren und verletzt. Eine 43-Jährige wollte laut Polizei gegen 19.15 Uhr mit ihrem Auto von der Kranebitter Allee nach rechts in den Fischerhäuslweg einbiegen. Da am Zebrastreifen gerade mehrere Fußgänger die Straße überquerten, hielt sie an.