Beim Rauchen eingeschlafen: 40-Jährige bei Brand in Wörgler Wohnung verletzt

Wörgl – Eine 40-Jährige ist am Dienstagabend beim Rauchen in ihrem Wohnzimmer eingeschlafen – die Folge war ein Brand, bei dem die Frau verletzt wurde. Zu dem Feuer kam es laut Polizei gegen 20 Uhr in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in Wörgl. Die Zigarette dürfte demnach die Couch in Brand gesetzt haben.