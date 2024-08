ÖBB-Zug mit 260 Menschen an Bord kollidierte in Bayern mit umgestürztem Baum

Ein ÖBB-Eurocity kollidierte am Dienstagabend nahe Bad Endorf mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Bad Endorf – Ein Eurocity ist in Bayern mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum kollidiert und liegengeblieben. Bei dem Vorfall nahe Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) waren rund 260 Menschen an Bord, der EC 117 war von den ÖBB befördert worden. Laut der deutschen Bundespolizei gab es keine Verletzten. Die Strecke wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin gegen 1.30 Uhr wieder freigegeben und der Bahnverkehr sei wieder aufgenommen worden.