Schwaz feierte ersten Pflichtspielsieg und zog in dritte Cup-Runde ein

Es war ein Pflichtsieg und tat nach einem schwierigen Einstand in der Regionalliga West samt zweier Niederlagen dennoch gut: Der SC Schwaz hat seine Hürde in der zweiten Runde des Kerschdorfer Tirol Cups souverän gemeistert. Die Silberstädter feierten am Dienstagabend einen 11:0-Kantersieg beim Bezirksligisten Uderns.

Für Schwaz trafen Alexander Schaber (4), Denis Veskovic (3), Benjamin Schmiederer (2), Stefan Hager und Sandro Neurauter. Es war zugleich der erste Pflichtspielsieg unter Neo-Trainer Elvir Karahasanovic. Am Samstag trifft das in der Westliga nach zwei Spielen noch punktelose Schwaz im Tiroler Derby auf Kufstein. Die restlichen Cup-Spiele steigen am Mittwoch und am Donnerstag. (TT.com)