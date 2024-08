Nach Abstieg: Gewinnen soll für die Wacker-Frauen wieder zur Routine werden

Dort soll auch für Neuzugänge aus dem U15-Future-Team der Grundstein für eine Eingliederung in den Erwachsenenfußball erfolgen. Anderen wie Bora Gojcaj, Khorshid Hassanzada oder Sina Gstrein wird schon heuer das Debüt in der 2. Bundesliga zugetraut.

Und vielleicht freut man sich einfach wieder auf das Gewinnen, nachdem man in den vergangenen Jahren oft den Kürzeren gezogen hat. „Es liegt an uns, den Schwung mitzunehmen. Wir setzen uns den Wiederaufstieg zum Ziel“, zählt Kunzer seine Schützlinge zum Favoritenkreis.

Schon am Sonntag (11 Uhr, Tivoli W1, freier Eintritt) beim Auftakt gegen den GAK eine Duftmarke zu setzen, wäre ganz in Kunzers Sinn: „Immer mehr Tiroler Vereine installieren eine Frauen-Mannschaft. Es wird Zeit brauchen, aber man merkt, dass sich etwas tut.“

In der Bundesliga steuert St. Pölten mit Andrea Glibo auf den zehnten Titel in Serie zu. Mit Laura Wurzer (Neulengbach), Katharina Schiechtl, Lena Triendl (Austria), Marie-Sophie Anfang, Linda Schöser (LASK), Laura und Greta Spinn (Bergheim), Ruzica Krajinovic (Sturm) sowie Hannah Fankhauser (Vienna) spielen neun weitere Tirolerinnen im Oberhaus. Es ließe sich also fast eine Tiroler Startelf zusammenbauen und könnte vom Tiroler LASK-Trainer Benjamin Stolte gecoacht werden. Ganz ohne Tirol-Beteiligung beginnt die Bundesliga also auch nicht.