Kärntner verkaufte innerhalb von vier Jahren 50 Kilogramm Cannabis

Klagenfurt - Ein 44-jähriger Klagenfurter soll seit vier Jahren rund 50 Kilogramm Cannabiskraut und Cannabisharz an verschiedene Abnehmer in der Kärntner Landeshauptstadt verkauft haben. Mit dem Gewinn aus den Verkäufen bestritt er teilweise seinen Lebensunterhalt. Der Mann ist geständig, er wurde festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.