Nachhaltig(keit) studieren an der FH Kufstein Tirol

Die Studierenden werden an der Kufsteiner Fachhochschule sehr praxisnah zu Zukunftsvisionär:innen ausgebildet. Die Bewerbung für ausgewählte Studiengänge zum Wintersemester 2024/25 ist noch bis September möglich.

Die FH Kufstein Tirol hat eine einzigartige Kombination von Ausbildungsinhalten entwickelt, die in alle Studiengänge einfließen und die berufliche Karriere der Studierenden und Absolvent:innen entscheidend fördern. In allen zwölf Bachelor- und auch in allen zwölf Masterstudiengängen fließen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Form von Vorlesungen, Seminaren und Praxisprojekten mit ein. Diese Themen begegnen den Studierenden themen- und branchenübergreifend. Ob Kulturveranstaltung oder Sportevent: Eine bedachte Planung, ressourcenschonende Umsetzung und die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen sind Pflicht.

Der moderne Campus liegt inmitten von Kufstein im Herzen der Alpen. © FH Kufstein Tirol

In dem Vollzeit-Bachelorstudiengang Internationale Wirtschaft und Management gibt es beispielsweise einen ganzen Unterrichtsblock, der sich Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitskompetenzen widmet – darunter digitale Transformation und künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Entwickeln von nachhaltigen Immobilien und das zukunftsfähige Betreiben und Optimieren von Gebäuden ist das Ausbildungsziel des berufsbegleitenden Masterstudiums Facility- & Immobilienmanagement. Hier liegt ein Fokus unter anderem auf Nachhaltigkeit und Innovation für Gebäude, Umweltcontrolling und auf der Entwicklung von zukunftsfähigen Mobilitätsdienstleistungen sowie auf Digitalisierung im Facility Management.

Nachhaltigkeit lehren und erforschen

Auch die Lehre und Forschung möchte einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Neue Inhalte für die Lehrpläne und Forschungsthemen beziehen an der FH Kufstein Tirol sehr viele Personen mit ein – dadurch bleibt dieses wichtige Thema im Bewusstsein aller verankert. So richtet sich der weiterentwickelte Studiengang Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement an engagierte Schulabgänger:innen, die innovativ und kreativ Klimaschutz und die Energiewende mitgestalten wollen sowie an vorqualifizierte Fachkräfte. Nachhaltigkeits- und Mobilitäts-Konzepte, aber auch die Digitalisierung für Energie & Nachhaltigkeit spielen dabei eine bedeutende Rolle.

Die Fachhochschule zeichnet sich durch die persönliche Betreuung ihrer Studierenden aus. © FH Kufstein Tirol

Eine Podcast-Serie in Sachen Nachhaltigkeit: Die Studierenden aus den berufsbegleitenden Masterstudiengängen Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement und Facility- & Immobilienmanagement stellen ihre Kenntnisse und ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft eindrucksvoll unter Beweis.

Aufbruch zu neuen Wissenshorizonten

Ziel der Kufsteiner FH-Ausbildung ist es, verantwortungsvolle Persönlichkeiten mit ethischen Grundsätzen zu unterstützen, ihre eigenen Potenziale zu erkennen und sich weiterzuentwickeln. Neben der ausgezeichneten Lehre in den internationalen Studiengängen mit modernsten Inhalten, steht insbesondere die persönliche Betreuung der Studierenden im Fokus der Tätigkeiten. Rund 450 Lehrende vermitteln die Inhalte der innovativen wirtschaftswissenschaftlichen und technisch-betriebswirtschaftlichen Studiengänge an rund 2.200 Studierende – und das bereits seit 25 Jahren.

Noch bis September sind Anmeldungen für das kommende Wintersemester möglich. © FH Kufstein Tirol

Im Herbst schon was vor?

Interessierte können sich mit einem einfachen Online-Anmeldeverfahren noch bis zum 08. September 2024 auf einen Studienplatz für das Wintersemester 2024/25 bewerben. Die Aufnahme gliedert sich für alle Bewerbende in zwei Teile. Im ersten Part werden alle relevanten Daten und Dokumente online in unserem Portal hinterlegt – dazu zählen unter anderem ein tabellarischer Lebenslauf, der Nachweis der Hochschulreife sowie ein Foto. Sind die Anforderungen für den jeweiligen Studiengang entsprechend erfüllt, folgt der zweite Teil, das Aufnahmegespräch. Im zwanzigminütigen Interview gewinnt das Studiengangsteam einen Eindruck über Motivation und Eignung der Bewerber:innen zum Studium. Das Gespräch findet dabei in deutscher und in englischer Sprache statt. Aber keine Angst, es müssen weder Fachfragen beantwortet noch Vokabeln auswendig gelernt werden: Es geht primär darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Das Aufnahmegespräch findet – je nach Belieben der Interessierten – entweder vor Ort an der FH Kufstein Tirol statt oder online via MS Teams. Die Information zum Ergebnis erfolgt innerhalb von vierzehn Tagen nach dem Termin.

Für ausgewählte Studiengänge gibt es im Wintersemester 202425 noch freie Plätze. © FH Kufstein Tirol