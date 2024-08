Motorrad mit Pkw kollidiert: Zillertalstraße nach Unfall für gesamten Verkehr gesperrt

Schlitters – Bei einem schweren Unfall in Schlitters wurde am Mittwoch ein 60-jähriger Motorradfahrer unbestimmten Grades verletzt. Der Mann war gegen 9.35 Uhr auf der Zillertalstraße unterwegs, als er links an einer Staukolonne vorbeifuhr. Gleichzeitig lenkte ein 29-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug nach links zur Fahrbahnmitte, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.