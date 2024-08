Instabile Wetterlage: Wann man am verlängerten Wochenende dennoch schwimmen gehen kann

Das Wetter hat in den letzten Tagen immer wieder gezeigt: Wo warme Luft ist, folgen heftige Gewitter. Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiß, Unwetter sind nicht ausgeschlossen. Wo es in Tirol wahrscheinlich trocken bleibt und wann das beste Bade- und Wanderwetter auf uns wartet.