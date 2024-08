Karwendelbahn bleibt nach Murenabgang bis September gesperrt

Seefeld – Nach einem Murenabgang auf die Gleise der Karwendelbahn am Montag bleibt die Zugstrecke nun doch länger als zunächst angenommen gesperrt. Bis voraussichtlich 2. September wird es keinen Zugverkehr geben, teilten die ÖBB am Mittwoch mit. Zuvor war man davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis Montag erledigt sein werden. Bei einer Besichtigung mit Drohen wurden jedoch Schäden insbesondere an Steinschlagnetzen sichtbar, hieß es.