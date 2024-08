Mutter und zwei Mädchen in Niederösterreich tot aufgefunden

Muckendorf-Wipfing – In einer Gemeinde mit rund 1200 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich sind am Mittwochnachmittag eine 29-jährige Mutter und zwei Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren tot aufgefunden worden. Laut Stefan Pfandler, dem Leiter des Landeskriminalamts, wurde im Umfeld auch eine Schusswaffe entdeckt und sichergestellt. Ermittlungen zu den Todesursachen und den Hintergründen waren in den Abendstunden im Gange.