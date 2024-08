TI-Volleyballerinnen haben Lust am Siegen gewonnen: „Wir wollen wieder drei Titel“

Nach ihrer Super-Saison mit drei Pokalen starteten die Innsbrucker TI-Volleyballerinnen nun in Richtung Titelverteidigung. Am Mittwoch erfolgte der Trainingsauftakt. Gleich sechs Spielerinnen des Meisterteams waren nicht mehr dabei. Dafür gibt es einige Neue - wer diese fünf Damen sind.

Innsbruck – Die drei goldenen Pokale schimmern weiterhin im Schaufenster von Namenssponsor Schuh Staudinger in der Innsbrucker Maximilianstraße. Ihren Glanz nach den Siegen im Super- und ÖVV-Cup sowie dem erstem Staatsmeistertitel werden sie wohl nie verlieren. „Je länger es vorbei ist, desto mehr nimmt man die Größenordnung wahr, was uns da gelungen ist“, sagt TI-volley-Manager Michael Falkner mit berechtigtem Stolz.

Doch das Spiel beginnt jetzt von Neuem – mit Neuen. Sechs Damen des Erfolgsteams waren beim Trainingsstart am Mittwoch nicht mehr dabei: Marie Nevot ging nach Düdingen, Maja Lasic nach Rumänien, Christina Plattner, Maya Wollin und Elisa Caria beendeten ihre Karrieren so wie auch Nadia Brindlinger, die nun aber als Masseurin doch noch auf der Bank sitzt bleibt.

An den Zielen haben die Abgänge dennoch nichts geändert. Schon nach dem letzten Sieg hatte Falkner angekündigt: „Wir wollen wieder alle drei Titel holen.“ Jetzt ergänzte der Völser beim Auftakt in Innsbruck nur noch: „Wir haben Lust am Siegen gewonnen, es war ja eine lange Durststrecke.“ Allerdings brauche es dafür neben einer „g‘scheiten Performance“, auch Glück: „Vor Krankheit und Verletzungen ist leider niemand gefeit. Das Klima im Team muss auch passen, aber der erste Eindruck ist vielversprechend“.

Die fünf Neuen fügten sich dann erstmals am Feld ein: Aufspielerin Sophia Leto, 20-jährige Finnin, die Mittelblockerinnen Marjolijn Oksam (NED), 192 cm groß, und Nadine Burbrink (GER), sowie Katerina Kuniková (CZE/Außenangriff) und Eigenbauspielerin Anna Unterlechner (2. Libera). Insgesamt kommen die TI-Ladies heuer auf einen Schnitt von 21 Jahren und 180 cm Körpergröße – damit ein Jahr weniger und einen Zentimeter mehr als in der Vorsaison.

Die Titelkämpfe der TI beginnen mit dem Supercup gegen Klagenfurt in Bleiburg am 28. September. Danach folgt eine ganz neue Pokalchance: Die TI spielt um den MEVZA-Super-Cup (3. bis 6. Okt.) gegen Teams wie etwa Dinamo Zagreb. Der CEV-Cup steigt indes im November gegen Békèscsaba (HUN). Der Liga-Auftakt erfolgt zuvor am 12. Okt. daheim gegen Salzburg. Bis zum erneuten Triple stehen zumindest 46 Spiele am Plan.