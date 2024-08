Schwerer Unfall in Matrei in Osttirol: Motorradfahrer von Auto erfasst

Matrei in Osttirol – Mit schweren Verletzungen mussten am Mittwoch zwei Motorradfahrer ins Krankenhaus geflogen werden. Der 57-Jährige und die 53-Jährige waren gegen 17.25 Uhr auf der Felbertauernstraße in Matrei in Osttirol unterwegs. In einer Rechtskurve innerhalb einer Lawinengalerie geriet ein entgegenkommender Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen die Biker.