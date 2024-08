Klimaaktivisten auf Flughäfen – Köln/Bonn stellt Betrieb ein

Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben in Deutschland erneut mehrere Protestaktionen gestartet.

Berlin/Stuttgart - Die Klima-Initiative Letzte Generation hat an mehreren deutschen Flughäfen zeitweise den Flugbetrieb gestört. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln-Bonn ein. dpa-Fotografen vor Ort bestätigten die Vorgänge.

Am Flughafen Köln/Bonn musste am Morgen wegen eines Polizeieinsatzes infolge der Protestaktion der Flugbetrieb eingestellt werden. Das teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Auch in Nürnberg wurde der Flugbetrieb nach Angaben eines Polizeisprechers zeitweise eingestellt.