Vater von Barca-Star Yamal nach Stichattentat im Krankenhaus

Barcelona – Der Vater des spanischen Fußball-Jungstars Lamine Yamal ist am Mittwochabend in seiner Heimatstadt Mataro, rund 30 Kilometer nordöstlich von Barcelona, niedergestochen worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte die katalanische Regionalpolizei am Donnerstag. Mounir Nasraoui befindet sich mit Stichverletzungen im Krankenhaus, laut dem spanischen Rundfunksender TVE aber nicht in Lebensgefahr. Drei Verdächtige wurden laut Polizeiangaben wegen versuchten Mordes festgenommen.

Ein vierter Mann befinde sich ebenfalls bereits in Polizeigewahrsam, berichtete TVE am Donnerstag. Nasraoui habe demnach bei dem Angriff zwei Stichverletzungen im Unterleib und eine in der Brust erlitten. Er wurde noch in der Nacht auf die Intensivstation eines Spitals in Badalona gebracht. Dort befand er sich am Donnerstag "in einem ernsten, aber stabilen Zustand", hieß es in dem Bericht. Zum Zeitpunkt einer möglichen Entlassung aus dem Krankenhaus gab es vorerst keine Angaben.