Steirische Kriminalisten warnen vor neuer Polizei-Betrugsvariante

Der Täter „begleitet" sein Opfer telefonisch zum Geldabheben bis auf die Bank. In diesem Fall war eine 87-jährige Grazerin betroffen. Sie verlor mehrere tausend Euro.

Graz - Die Polizei in der Steiermark warnt vor einer neuen Betrugsvariante, der vor Kurzem eine 87-jährige Grazerin zum Opfer gefallen ist. Dabei rief ein Betrüger die Frau an und "begleitete" sie telefonisch sogar bis auf die Bank, wo die Frau mehrere 1000 Euro abhob. Erst als das Geld dann von einem weiteren vermeintlichen Polizisten abgeholt wurde, wurde das Gespräch beendet, hieß es in einer Aussendung.