ÖFB-Teamchef Rangnick: „Verarbeiten von EM-Aus hat schon sehr lange gedauert"

Wien – ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick schmerzt das Ausscheiden der österreichischen Mannschaft im EM-Achtelfinale gegen die Türkei immer noch. Am Mittwoch absolvierte der 66-Jährige bei einer Visite in den Wiener Auhof-Studios, wo er künftig als Canal+-Experte tätig sein wird, seinen ersten Medientermin seit der Europameisterschaft. Dabei sprach Rangnick auch über den Status quo bei einigen Teamakteuren wie Marko Arnautovic, Kevin Danso und Christoph Baumgartner.

Sorgen scheinen ihm die individuellen Situationen bei seinen Spielern, ob diese verletzt sind, wenig Spielpraxis haben oder vor einem Transfer stehen, nicht zu machen. Dabei muss der Kader für die ersten beiden Nations-League-Spiele gegen Slowenien und Norwegen Anfang September in weniger als zwei Wochen stehen. Unter die Haut ging Rangnick Anfang August ein Besuch in Kiew, bei dem Raketenalarm gegeben wurde. Dennoch sei er "auch im Rückblick froh, dass wir selber dort waren", betonte Rangnick im Gespräch mit österreichischen Journalisten.

Rangnick: Ich habe am Tag nach dem Spiel, bevor wir alle abgereist sind, schon noch einmal länger vor der Mannschaft gesprochen. Seitdem gab es jetzt - mit Ausnahme von dem einen oder anderen Spieler, der entweder Geburtstag hatte oder von sich aus anrief, weil er eine Frage bezüglich seiner Zukunft hatte - noch keinen Kontakt. Beim nächsten Lehrgang wird es sicherlich noch einmal so etwas wie einen Rückblick geben.

Rangnick: Es hat schon sehr lange gedauert, wahrscheinlich noch nie so lange wie jetzt nach diesem Spiel (1:2 im Achtelfinale gegen die Türkei; Anm.). Das so richtig wahrzunehmen und zu realisieren und auch zu analysieren, das hat schon verhältnismäßig lang gedauert.

Rangnick: Wenn Salzburg es schafft, weiter so zu spielen wie gegen Twente, glaube ich schon, dass sie auch in der Champions League Chancen haben, für Überraschungen zu sorgen. Sturm Graz hat sich bisher noch ein bisschen schwergetan mit dem Saisonstart. Aber wenn die sich dann erst wieder gefunden haben, wenn dann auch endgültig das Transferfenster geschlossen ist, dann traue ich denen auch einiges zu."

Rangnick: Kiew war schon besonders, schon als die direkte Anfrage von (Verbandspräsident) Andrij Schewtschenko kam. Alle Trainer der ersten und zweiten Liga waren da, insgesamt 70 Personen. Am Morgen begann um 10 die Theorieveranstaltung, und nach einer halben Stunde hat Andrij mir nur kurz auf den Oberschenkel geklopft und gesagt: 'Wir müssen kurz runter.' Es kam wieder Alarm, dann waren wir eine Stunde unten im Keller und haben dann wieder weitergemacht. Das ist schon unglaublich, dass so eine Situation in Europa überhaupt existiert. Es wäre auch möglich gewesen, das per Zoom zu machen. Aber ich bin jetzt auch im Rückblick froh, dass wir selber dort waren. Auch die Teilnehmer, alle haben das ausdrücklich geschätzt."