Schwerer Auffahrunfall in Assling: Polizistin musste in Klinik geflogen werden

Assling – Drei Personen, darunter zwei Lienzer Polizeibeamte, wurden am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Assling verletzt. Eine 36-jährige Polizistin saß gegen 9.20 Uhr am Steuer eines Streifenwagens, auf dem Beifahrersitz ein 53-jähriger Kollege. Sie waren unterwegs zu einer Veranstaltung in Assling, die sie überwachen sollten.