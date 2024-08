„Spiegelneuronen“ bei den Salzburger Festspielen: Im Gefuchtel eins werden

Partizipatives Theater, aber anders: Mit „Spiegelneuronen“ macht Rimini Protokoll das Publikum zum Versuchstierchen. Ein Experiment, das über Gruppenverhalten und Demokratie nachdenkt und mehr ist als eine gemeinsame Aerobicstunde.

Salzburg – Vorhang auf – und da ist nichts. Gleichzeitig aber auch alles. In jedem Fall aber keine Bühne, wie man sie sonst bei den Salzburger Festspielen erwartet. Kein Bühnenbild, keine Requisiten oder SchauspielerInnen. Dafür ein riesiger Spiegel, der das gesamte Publikum reflektiert. Und das sind bei der Uraufführung von „Spiegelneuronen“ am Mittwochabend in der Szene Salzburg knapp 500 Personen.

Sie alle schauen sich zunächst also selbst in die Augen. Und beobachten dann die anderen. Man wird ihnen allen heute noch näher kommen, davor „warnt“ schon das Programmheft. Aber keine Angst, so schlimm wird’s nicht – ein Experiment aber bleibt „Spiegelneuronen“. Eines, das vielen, aber nicht allen zusagt.

Als „Experiment“ hatte Stefan Kaegi, Mitgründer des Kollektivs „Rimini Protokoll“, der die Tanz-Performance erdacht und gemeinsam mit den PerformerInnen von Sasha Waltz & Guests umgesetzt hat, bereits angekündigt. Ebenso wie als „sinnliches Erlebnis“, eine Stimme aus dem Off nennt es nun gar ein „Training“. Letztlich geht es darum, als Gruppe aktiv zu werden. Partizipatives Theater also, aber anders. So ganz ohne konkrete Anweisungen. Geht das bei 500 sich fremden Menschen? 500, die zum Schauen gekommen sind?

Von den Theaternormen, dem Stillsitzen oder Zuschauen, darf man sich – wenn man es zulässt – in „Spiegelneuronen“ getrost verabschieden. Es dauert nicht lange, bis einige beginnen, sich auf ihren Sesseln zu bewegen. Nicht um zu gehen. Die meisten bleiben. Und winken. Daraus wird ein beständiges Wehen, aus dem zufälligen Luft-Zufächeln eine scheinbar unbewusste Choreographie. Bald machen alle mit. Ganz einfach so?

Oder der Spiegelneuronen wegen? Gemeint sind damit jene Nervenzellen im Hirn, die beim Beobachten von Handlungen ein ähnliches Aktivitätsmuster aufweisen, wie beim Ausführen der Handlungen selbst. Oder anders gesagt: Die Zellen sind fürs Imitieren zuständig. Und das wird in „Spiegelneuronen“ von mitten im Publikum platzierten PerformerInnen sanft provoziert. Das Publikum wird zum Versuchstierchen. Mit Erklärungen und Anreizen aus dem Off, die den Abend neben eindringlichem Sound (Tobias Koch) und kluger Lichtführung (Martin Hauck) begleiten.

Irgendwann lösen sich die PerformerInnen im Publikum von der Menge. Schöne Bilder entstehen dabei. © SF/Bernd Uhlig

Kaegi hat im Vorfeld Interviews geführt, mit John-Dylan Haynes etwa, einem Hirnforscher der Berliner Charité, oder mit der Kulturwissenschafterin Christina von Braun. Sie sprechen von Verführung und Gruppenverhalten, vom Unterschied zwischen Vertrauen und Glauben, von Macht und Widerstand, von Vereinzelung, dem Zeitalter des Individualismus und der Demokratie. Schnell wird klar: Im gemeinsamen Gefuchtel steckt weit mehr als eine schnöde Aerobicstunde.

Schöne Bilder

So gar nicht zufällig ergeben sich dann doch so etwas wie eine Handlung und schöne Bilder. Dann etwa, als sich PerformerInnen von der Menge lösen und die Tribüne erklimmen. Oder als irgendwann, ganz in Schwarzlicht getaucht, grellgelbe Luftballons den BesucherInnenraum fluten.